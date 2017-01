M5S passa all'ALDE che diventa terza forza politica al Parlamento europeo

Dopo la breve consultazione online, Beppe Grillo sul suo blog annuncia che il 78,5% dei 40.654 iscritti certificati che hanno partecipato alle votazioni ha deciso che il MoVimento 5 Stelle che siede al Parlamento europeo passerà dal dal gruppo EFDD, guidato da Nigel Farage, all'ALDE (Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa).



Il MoVimento 5 Stelle assicura che all'interno nel nuovo gruppo manterrà "la sua piena autonomia con l'opportunità di dare vita a una nuova identità europea" che verrà chiamata DDM (Direct Democracy Movement), un progetto che apre a un futuro in cui sempre più realtà europee condivideranno il valore della democrazia diretta.



Con l'entrata del M5S, l'ALDE, che contava già 68 eurodeputati, diventa inoltre la terza forza politica al Parlamento europeo tanto che i pentastellati sperano che finalmente potranno "incidere sul risultato di molte decisioni importanti per contrastare l'establishment europeo".



"Non rinneghiamo le scelte del passato che ci hanno portato dove siamo oggi. Vogliamo affrontare nuove sfide con maggiore determinazione" dichirano infine gli europarlamentari 5 Stelle.