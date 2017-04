M5S denuncia Matteo Renzi per caso salvataggio dell'Unità

Luigi Di Maio annuncia che il MoVimento 5 Stelle ha presentato un esposto contro Matteo Renzi riguardo la "scandalosa vicenda del salvataggio dell'Unità svelata da Report".

"Oggi portiamo in tribunale l'Italia che non sopportiamo più!" annuncia su Facebook Luigi Di Maio, esponente del MoVimento 5 Stelle.



"Abbiamo presentato un esposto alla Procura di Roma e Napoli per verificare l'esistenza di reati in capo a Matteo Renzi e ai suoi amici sulla scandalosa vicenda del salvataggio dell'Unità svelata da Report la settimana scorsa.- informa il pentastellato - Ora capite perchè vogliono chiuderlo?".



"Questo modello culturale ci sta asfissiando, dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi. Questa è la Repubblica degli amici degli amici a cui ci hanno abituato Renzi e i suoi predecessori, ora fermiamo Renzopoli!".