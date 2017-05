M5S: PD taglia in Cammissione 50 milioni tra Istruzione e Cultura

Il MoVimento 5 Stelle contro i tagli alla cultura.

"In Commissione Cultura il PD e la maggioranza hanno dato parere favorevole alla manovrina, che prevede il taglio di ben 38 milioni al comparto istruzione e di 12 alla cultura" denunciano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle.



"Almeno i partiti, in occasione dei tagli lineari fatti negli anni precedenti, avevano avuto la dignità di non mungere anche il MIUR e il Mibact. - sottolineano i pentastellati - Ricordiamo che in base ai dati Eurostat, i comparti istruzione e cultura in Italia sono già quelli con la percentuale di finanziamento da parte dello Stato più bassa d'Europa. In compenso però oggi il PD e compagnia hanno trovato il modo di rinnovare le convenzioni sugli appalti di pulizie nelle scuole, senza bando, nonostante queste assegnazioni siano già finite nel mirino di Antitrust e Anac".



"Non bastasse, si continua ad oliare il sistema Consip con un nuovo bando che determinerà le stesse criticità riscontrate in questi anni e che sono ricadute su lavoratori, studenti e scuole" concludono.