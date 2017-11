Legge bilancio 2018: ok a sblocco stipendi docenti universitari, dice M5S

Manuela Serra del M5S sugli scatti stipendiali dei docenti universitari.

«E' stato approvato il nostro ordine del giorno alla legge di bilancio che impegna il governo a riconoscere lo scatto stipendiale ai docenti universitari rimuovendo il blocco a partire dal 1 gennaio 2015», annuncia in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Manuela Serra, prima firmataria dell'ordine del giorno.

«Da tempo il M5S sta facendo una battaglia in Parlamento - spiega - per sbloccare questa situazione, è una questione di equità tra il personale della pubblica amministrazione. Lo sblocco degli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione avvenuto durante il governo Renzi ha lasciato fuori i docenti universitari che hanno avuto lo sblocco solo dal 1 gennaio del 2016. I professori e i ricercatori di tutti gli atenei italiani continuano, inspiegabilmente, a subire le conseguenze e i disagi di tali scelte politiche scellerate che non trovano ragione alcuna».