Legge bilancio 2017: ora inserire misure antismog contro diesel, dice M5S

Il M5S sulle detrazioni fiscali per gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

"Finalmente sono state inserite nella legge di bilancio le detrazioni fiscali per gli abbonamenti ai mezzi pubblici come il MoVimento 5 Stelle ha più volte proposto da anni in occasione di diversi provvedimenti. - dichiarano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni Trasporti e Lavori Pubblici di Camera e Senato - Salvo spiacevoli imprevisti nell'iter di discussione della manovra, siamo felici di vedere accolto uno dei nostri cavalli di battaglia in favore del Trasporto Pubblico Locale".

"Il prossimo passo deve essere l'inserimento di 'misure antismog', mettendo fuori mercato innanzitutto come prima misura prioritaria i diesel, con gli incentivi per le nuove immatricolazioni di veicoli elettrici e l'installazione di colonnine di ricarica in modo da avviare una decisa riconversione del comparto, pubblico e privato, verso la mobilità sostenibile e far fronte all'inquinamento atmosferico che nelle città italiane sta diventando una vera e propria emergenza sanitaria, oltre che ambientale" concludono i pentastellati.