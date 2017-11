Legge Spettacolo: ora regole chiare per insegnanti di danza, dice M5S

Enza Blundo del M5S riguardo la legge sullo Spettacolo dal vivo.

«Siamo molto soddisfatti che la legge sullo spettacolo dal vivo, appena approvata dal Parlamento, contenga una norma voluta dal MoVimento 5 Stelle grazie alla quale il governo è tenuto ad individuare finalmente un percorso formativo chiaro per gli insegnanti di danza, affinché questi abbiano un riconoscimento chiaro e univoco della loro professionalità», dichiara in una nota la senatrice M5S Enza Blundo.

«Con il nostro emendamento - spiega - introduciamo una normativa che, oltre a prevedere la vigilanza sulle scuole di danza, regolamenta la professione di insegnante in questi contesti, individua i criteri e i requisiti per l'abilitazione di questo insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale».

«In questo modo - conclude - fissiamo paletti chiari per questa professione in un contesto sino ad oggi poco regolamentato e valorizziamo quei professionisti che lavorano in un settore oggi fortemente impoverito e a rischio».