Gratta e Vinci: vietare premi uguali a prezzo del biglietto, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle in una interrogazione sui Gatta e Vinci.

"Il decreto Balduzzi nel 2012 stabiliva l'obbligo di indicare in maniera chiara sulle lotterie istantanee, anche dette 'Gratta e Vinci', la probabilità di vincita riconosciuta al giocatore. A distanza di 5 anni questa misura resta in molti casi disattesa e, dunque, chiediamo al governo di intervenire e di far così rispettare la legge", riferiscono i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali, in un'interrogazione a prima firma Matteo Mantero.



"Anche per quanto riguarda la possibilità di rendere immediatamente conoscibile all'utente le reali probabilità di vincita sussistono irregolarità, - si legge in una nota - rispetto alle quali chiediamo all'esecutivo di intervenire avviando gli opportuni correttivi al lay out dei tagliandi o schedine delle lotterie istantanee".



"Solo a partire da settembre 2015 in alcuni Gratta e Vinci è stata effettivamente indicata la probabilità di vincita sui tagliandi e, ad oggi, delle 58 lotterie istantanee attive, 17 ancora non si sono adeguate alla normativa. - si specifica - Il Decreto Balduzzi prevedeva sì la possibilità di derogare rispetto a tali note informative 'qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi', ma l'eccezione si è trasformata in regola. Dunque sul retro dei tagliandi delle lotterie istantanee non ci sono informazioni dettagliate, le probabilità di vincita sono riportate in maniera parziale, accorpando varie classi di premio".



"Solo sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è possibile conoscere la reale probabilità di vittoria che, nel caso di 5 euro si può verificare una volta ogni 7,50 biglietti, mentre per i 500 euro può avvenire ogni 2.181,82 biglietti. - viene osservato infine - Nell'interrogazione chiediamo al governo anche se non ritenga opportuno assumere iniziative per vietare, come avviene per altri giochi come le scommesse, che i premi siano identici al prezzo del biglietto della lotteria istantanea. Questo perché l'elevata probabilità di vincita di premi equivalenti al prezzo del biglietto a nostro parere favorisce la compulsività. La dimostrazione sta nel fatto che i premi bassi, fino a 100 euro, generalmente vengono rigiocati".