Grandi Navi a Marghera danneggerà equilibrio Laguna di Venezia, dice M5S

Il M5S contro il trasferimento delle grandi navi da crociera a ridosso dell'area industriale di Marghera.

"La decisione del trasferimento delle grandi navi a ridosso dell'area industriale di Marghera è una scelta sbagliata che danneggerà in maniera irreversibile l'equilibrio morfologico della stessa Laguna di Venezia, già profondamente compromesso a causa della permanenza dei giganti del mare all'interno dell'area lagunare" avvertono i deputati veneti del MoVimento 5 Stelle Arianna Spessotto, Marco Da Villa e Emanuele Cozzolino.



"Non possiamo accettare una decisione imposta dall'alto senza un confronto con chi a Venezia ci vive e lavora: - chiariscono - ricordiamo al Ministro Delrio che solo un anno fa il progetto di un terminal a Marghera dell'ex assessore D'Agostino aveva già ricevuto una prima bocciatura dalla Commissione di VIA del Ministero dell'Ambiente, che lo aveva giudicato "incompleto, profondamente carente di un inquadramento generale ambientale e non relazionato alle attività in essere".



"Venezia continua ad essere una tra le città più inquinate d'Italia, con il record negativo di polveri sottili, a causa, in primis, di un traffico acqueo fuori controllo, a cui il Governo, non pone alcun limite: - denunciano i pentastellati - basti pensare che una nave da crociera inquina, a parità di distanza percorsa, come cinque milioni di automobili e che l'olio combustibile utilizzato dai motori può contenere fino a 3.500 volte più zolfo rispetto a tutti gli altri veicoli presenti sulla terra ferma".



"Il Ministro Delrio contraddice se stesso dichiarandosi prima a favore dell'estromissione delle navi dalla laguna per poi ritrattare e sposare l'ipotesi Marghera. Come MoVimento 5 Stelle - concludono i parlamentari - continueremo a contrastare tutte le ipotesi fin da ora avanzate che sostengono il transito delle navi all'interno della Laguna e ribadiamo con forza il nostro sostegno ad una crocieristica di qualità, di dimensioni e cabotaggio contenuti, un settore che può portare grandi benefici sia in termini di indotto che di occupazione".