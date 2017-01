Gioco d'azzardo per quasi 1 milione e mezzo di studenti: stop a pubblicità, chiede M5S

«E' ancora emergenza gioco d'azzardo tra i giovani, il Parlamento prima dello scioglimento emani immediatamente il divieto totale della pubblicità sull'azzardo, disegno di legge e numeri per farlo ci sono» dichiarano in una nota congiunta Giovanni Endrizzi e Matteo Mantero, parlamentri del MoVimento 5 Stelle.



«Dall'ultima ricerca dell'Università di Bologna-Nomisma emerge come ancora oltre 1 milione e duecentomila studenti tentino la sorte con l'azzardo. In pratica il 49% di loro (44% al Nord, 54% al centro e 53% delle regioni sud) cadono nella tentazione della sorte - spiegano i pentastellati - una pratica altamente diseducativa e pericolosa specialmente nella fase dei giovanissimi in quanto fa sì che crescano con l'illusione che i guadagni e successi si costruiscano con la semplice sorte e non da impegno e sacrifici».



«I giovani giocano soprattutto on line e fanno scommesse sportive che sono quelle più pubblicizzate, da qui la necessità di abolire totalmente la pubblicità come primo passo per fermare questa piaga dilagante» sottolinea Mantero.



«Nella ricerca si evidenzia anche l'intreccio tra azzardo e 'tabacco, energy drink, alcool e droghe' e quindi tentar la sorte può diventare il primo passo verso altre dipendenze altrettanto nocive» conclude invece Endrizzi.