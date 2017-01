Gentiloni spieghi perché consulenze a Palazzo Chigi per chi organizza Leopolda, chiede M5S

«Riteniamo grave la scelta del governo che ha speso denaro pubblico per conferire incarichi di consulenza a Simona Ercolani. E' vergognoso questo modo di agire dell'esecutivo, che dura dall'inizio della legislatura, volto a conferire incarichi per compensare gli amici e gli amici degli amici. Infatti, a noi risulta che Simona Ercolani, oltre ad essere l'organizzatrice della manifestazione del 29 ottobre scorso, a sostegno del sì al referendum, e della cosiddetta Leopolda, è anche amministratrice delegata di società di produzione televisiva e ideatrice di alcuni format televisivi». denuncia in una nota la deputata M5S Federica Dieni illustrando, nell'Aula della Camera, il testo dell'interpellanza a sua firma, rivolta alla Presidenza del Consiglio Paolo Gentiloni.



«Ci chiediamo - prosegue la pentastellata - se il fatto che l'esecutivo, che ha assegnato questa consulenza a Simona Ercolani, vicina all'ex premier e attuale segretario del PD, per l'incarico del coordinamento di iniziative celebrative degli anniversari di interesse nazionale dato il suo duplice ruolo di consulente istituzionale e politica, non abbia avuto ripercussioni tali da ingenerare per la società che amministra vantaggi nei suoi rapporti commerciali col gestore del servizio televisivo pubblico».



«Noi riteniamo che i criteri nell'assegnazione delle consulenze da parte della Presidenza del Consiglio vadano rivisti e che siano aumentate le garanzie di trasparenza - conclude l'esponente del MoVimento 5 Stelle - in modo da evitare che soggetti retribuiti con risorse pubbliche per svolgere attività istituzionali, si adoperino nel contempo in attività professionali per un partito o una parte politica».