Gentiloni incontra Soros: premier spieghi il perché, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sull'incontro tra Paolo Gentiloni e George Soros.

"Perché il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha incontrato George Soros? In che veste Gentiloni ha incontrato Soros e in che veste Soros è stato ricevuto da Gentiloni? Se lo ha fatto da premier perchè lo ha tenuto nascosto? Sono amiconi e si sono visti solo per un tè?". Sono queste solo alcune delle domande che si pone il MoVimento 5 Stelle riguardo l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi tra il premier italiano e lo speculatore in Borsa.



"Difficile da credere e da accettare che il Presidente del Consiglio si dedichi a momenti di svago mentre attorno a lui c'è un Paese a pezzi. - proseguono i pentastellati - Presidente Gentiloni, di cosa avete parlato con Soros?".