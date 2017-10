Fibromalgia: Camera approvi esenzione dal ticket, dice M5S

Matteo Mantero del M5S in merito alla risoluzione sulla fibromalgia.

«Si è concluso ieri in commissione Affari Sociali il ciclo di audizioni nell'ambito delle risoluzioni per il riconoscimento e la cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti. Gli incontri svolti sono stati certamente utili e hanno fornito alla commissione elementi aggiuntivi al fine di migliorare ulteriormente il testo. Adesso auspico che l'iter possa essere il più rapido possibile perché, davvero, non c'è altro tempo da perdere: si stima che oggi 1,5-2 milioni di italiani siano affetti da questa patologia», dichiara in una nota Matteo Mantero, deputato del MoVimento 5 Stelle e firmatario della prima risoluzione sulla fibromalgia.

«Questi cittadini - prosegue - stanno aspettando l'esenzione dal pagamento del ticket e un percorso di cura e riabilitazione chiaro e omogeneo - ad oggi in questo campo le Regioni procedono in ordine sparso -. E' dunque necessario avere centri diagnostici e percorsi uniformi e l'approvazione delle risoluzione costituisce un passaggio fondamentale per fornire questo servizi».