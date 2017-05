Farmaci e corruzione, M5S: su caso Parma Lorenzin chiarisca su sperimentazioni

Interrogazione M5S sull'inchiesta dei NAS di Parma per i presunti reati di corruzione e riciclaggio nel settore della sperimentazione farmaceutica.

"L'inchiesta del Nas per i presunti reati di corruzione e riciclaggio nel settore della sperimentazione farmaceutica è davvero inquietante e richiede la massima trasparenza e solerzia, anche da parte delle istituzioni. Per questa ragione presenteremo un'interrogazione rivolta al ministro Beatrice Lorenzin per chiederle tutti i chiarimenti necessari circa i controlli effettuati relativamente ai casi di sperimentazione farmaceutica al vaglio della Procura, al fine di comprendere se nel sistema si siano verificate 'falle'", annunciano i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.



"Alla luce delle pesanti accuse nei confronti dei soggetti coinvolti nell'inchiesta chiediamo al Ministero della Salute di adottare tutti i provvedimenti del caso, valutando l'opportunità di sospendere tutti gli eventuali incarichi ricoperti dal professor Guido Fanelli presso enti pubblici. - precisano i parlamentari - La stessa misura cautelativa andrebbe adottata nei confronti del funzionario ministeriale che, a quanto si apprende dalla stampa, sarebbe indagato sempre nell'ambito della stessa inchiesta e che, tra l'altro, ricopre il ruolo di rappresentante per conto del Ministero della Salute presso il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici".



"A tutti questi elementi aggiungiamo un dato politico saliente: è arrivato alla Camera il disegno di legge delega Lorenzin, in materia di sperimentazione clinica di medicinali, e lo riteniamo totalmente inconsistente su trasparenza e conflitto di interessi. - segnalano inoltre i pentastellati - Per questo stiamo presentando degli emendamenti migliorativi al testo che devono assolutamente essere accolti. Tra questi segnaliamo quello che prevede l'assenza di conflitto di interessi tra quei soggetti che intervengano a vario titolo all'interno della catena della sperimentazione. Attraverso un altro emendamento chiediamo che venga garantita la totale indipendenza di chi si occupa della fase di sperimentazione e dei comitati etici rispetto ai soggetti finanziatori della sperimentazione stessa. Infine, va introdotta la totale trasparenza e tracciabilità dei finanziamenti compiuti da parte delle case farmaceutiche".