Emissioni: governo ha tentato in tutti i modi di coprire FCA, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sulla procedura d'infrazione per le emissioni di FCA.

"Una procedura ampiamente annunciata, solo Graziano Delrio è sorpreso. Il M5S lo aveva previsto mesi fa, quando chiedemmo al governo di sbrigarsi a fornire chiarimenti all'Europa, ma l'arroganza di Renzi e Delrio ci condanna oggi all'ennesima figuraccia internazionale", dichiara in una nota Eleonora Evi, eurodeputata M5S e titolare della Commissione d'inchiesta sullo scandalo del dieselgate in merito all'apertura della procedura d'infrazione per le emissioni di FCA.



"Il governo ha responsabilità gravissime. Avrebbe dovuto immediatamente rendere pubblico l'imbarazzante rapporto italiano sul comportamento emissivo di alcune vetture. - denuncia la pentastellata - Questo 'studio' è stato consegnato solo dopo numerose insistenze al Parlamento europeo. Era un documento scandaloso, perché il governo ha cercato in tutti i modi di scagionare FCA, coprendo un'azienda che non si può più nemmeno considerare italiana".



"Ora l'Europa ci contesta, ovviamente, di non aver effettuato i dovuti controlli, di non aver ordinato i richiami obbligatori, e l'impianto di manipolazione usato, ovvero un sistema che permetteva alle auto di inquinare meno per 22 minuti esatti. Tempistica che casualmente coincide con la durata dei test di omologazione. Ora Delrio e il governo possono fare due cose: o continuare a mentire o iniziare a dire la verità", conclude l'esponente 5 Stelle.