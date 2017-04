Elezioni Francia: ad essere sconfitti i partiti tradizionali, dice M5S

Gli europarlamentari del MoVImento 5 Stelle commentano i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali in Francia.

"Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, nessuno dei due candidati dei grandi partiti di centrosinistra e di centrodestra va al ballottaggio per l'Eliseo. I partiti tradizionali non sono più in grado d'intercettare la fiducia dei cittadini: questo è un primo dato politico da tenere in considerazione", osserva in una nota la delegazione del MoVImento 5 Stelle al Parlamento europeo, commentando i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali in Francia.



"Fra due settimane i francesi sceglieranno il loro Presidente e questa scelta dovrà essere rispettata da tutti. - chiariscono i pentastellati - Non saranno né il terrorismo mediatico né quello dei mercati a condizionare il popolo francese. Il M5S dialogherà con chiunque sarà il prossimo Presidente della Repubblica francese".



"Una cosa è certa: la disastrosa gestione di Sarkozy e Hollande è stata archiviata, due presidenti che hanno contribuito ad affondare l'Europa e a spingere la Francia verso un cieco interventismo militare che ha contribuito a causare le pressioni migratorie sull'Italia", concludono gli eurodeputati 5 Stelle.