Delrio risponda sui rischi posti da Ferrotramviaria a cittadini, chiede M5S

"Chiederò che il ministro Graziano Delrio risponda in Commissione Trasporti sullo stato della Ferrotramviaria e sulle iniziative intraprese anche con la Regione Puglia per assicurare agli utenti il rispetto delle ordinarie condizioni di sicurezza per il trasporto ferroviario locale", annuncia in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Lello Ciampolillo.



"C'è una nuova pagina vergognosa di Ferrotramviaria, l'azienda protagonista con i suoi desueti e ridicoli strumenti di sicurezza, anzi di 'insicurezza', del tragico disastro dello scorso 12 luglio sulla tratta Andria-Corato; tragedia che, ricordiamo, ha provocato la morte di 23 persone ed il ferimento di altre 50" riferisce il pentastellato.



"In questi giorni, - spiega - la Ferrotramviaria, incurante delle sue drammatiche responsabilità, si è nuovamente posta in evidenza con un nuovo caso di incredibile sciatteria gestionale. Come riportato da numerosi automobilisti, la società ha consentito il passaggio di vagoni ferroviari nonostante il mancato funzionamento dei passaggi a livelli, lasciati così aperti e incustoditi".



"Un nuovo incredibile episodio che lascia attoniti e sgomenti al cospetto dello stato vergognoso in cui versa il sistema del trasporto locale in Puglia - denuncia il senatore 5 Stelle -Il fatto che una simile situazione veda nuovamente al centro dell'attenzione la Ferrotramviaria evidenzia come le tragedie ferroviarie, al par dei disastri legati alle calamità naturali, non siano di alcun insegnamento per l'establishment dei poteri forti, salvo rappresentare opportunità di indegno guadagno per i soliti noti". "Ancora una volta chi dovrebbe tutelare i cittadini dimostra inefficienza ed incapacità nel migliore dei casi, condotte delinquenziali il più delle volte".