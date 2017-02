Delega fiscale e gioco d'azzardo: politica ascolti società civile, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sulla delega fiscale.

"Sulla delega fiscale abbiamo scoperto bozze più o meno segrete redatte da vertici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o corrette da anonime manine in una trattativa riservata tra governo e lobby; abbiamo sempre sostenuto che il confronto si dovesse spostare e vedere invece protagonisti, alla luce del sole, Parlamento e società civile", dichiarano in una nota Giovanni Endrizzi, senatore del MoVimento 5 Stelle, insieme ai colleghi pentastellati della Camera Massimo Baroni e Matteo Mantero.



"Ora diamo atto al governo di aver mostrato le sue proposte per la Conferenza Unificata Stato Regioni e potremo sottoporre a pubblico dibattito i contenuti emersi. - continuano gli esponenti M5S - Il mondo accademico, i centri studi come Alea, la Consulta Nazionale Antiusura, Caritas, Libera, No Slot, Slot Mob, Conagga, Mettiamoci in Gioco, Avviso Pubblico, Casa della Carità di Milano, Cittadinanza Attiva e tanti Comitati e associazioni a tutela della salute dei cittadini, hanno ora la possibilità di valutare le misure contenute, partecipare al dibattito e arricchirlo con contributi scevri da conflitti di interesse o appartenenze politiche".



"La politica - cioè amministratori e legislatori - ora deve porsi in posizione di ascolto" chiariscono i pentastellati.