Def 2017: abolire IMU agricola anche su terreni in affitto o comodato, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sul Def 2017.

"Abolire l'IMU agricola anche per i terreni in affitto o dati in concessione a coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali il cui contratto di locazione o comodato abbia una durata di almeno 5 anni", chiedono i deputati del MoVimento 5 Stelle della Commissione Agricoltura, presentando la proposta all'interno della risoluzione pentastellata al Documento di Economia e Finanza in discussione in queste ore alla Camera.



"Le altre misure a sostegno dell'agroalimentare contenute nel testo sono: istituire, almeno in via sperimentale, dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine degli alimenti mono-ingrediente commercializzati in Italia e ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie affinché tale obbligo sia introdotto in Unione europea; istituire una Rete nazionale per la conservazione del germoplasma; incentivare e sostenere ulteriormente la ricerca finalizzata alla tutela e conservazione della biodiversità agricola; adottare urgentemente misure volte a garantire la sistemazione logistica dei numerosi braccianti agricoli stranieri il cui lavoro di raccolta è indispensabile per l'economia agricola nazionale e che risiedono in strutture di fortuna al limite della dignità umana; adottare urgentemente un sistema strutturato di ammortizzatori sociali per il settore della pesca", viene infine riferito.