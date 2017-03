Decreto terremoto: entro 2018 indagini vulnerabilità nelle scuole, dice M5S

Il MoVImento 5 Stelle commenta l'approvazione del decreto terremoto.

«Grazie a un emendamento del M5S al decreto terremoto entro l'agosto del 2018 le indagini sulla vulnerabilità sismica dovranno essere svolte in tutte le scuole italiane, a partire da quelle situate delle zone a maggior rischio sismico (1 e 2). Si tratta di un risultato importantissimo per garantire la sicurezza di studenti e personale», informano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Cultura.



«Inizialmente tali controlli erano stati previsti solo per le scuole situate all'interno del Cratere e solo il nostro intervento, con l'emendamento a prima firma Gianluca Vacca, ha consentito di estendere la misura a tutto il territorio nazionale. - viene precisato - Un cambio di paradigma fondamentale in un Paese, il nostro, nel quale le aree a rischio sismico sono moltissime. Inoltre, abbiamo ottenuto che i risultati delle indagini vengano pubblicati sul sito dell'istituzione scolastica».