Decreto fiscale, M5S: da PD marchette elettorali per concessionari autostradali

Il MoVimento 5 Stelle sul decreto fiscale.

"Inizia il periodo delle marchette elettorali targate PD. Sul ddl fiscale il PD si bea a mezzo stampa di aver promosso una modifica al codice dei contratti (Borioli, Esposito) per dare ai concessionari autostradali la libertà di affidare di nuovo il 40% dei lavori a società proprie o controllate senza obbligo di gara ad evidenza pubblica" denuncia in una nota Andrea Cioffi, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Trasporti.



"Concessioni, ricordiamolo, affidate anch'esse senza una gara. - sottolinea - Fu una lunga battaglia quella sui lavori affidabili senza evidenza pubblica, che portò anche Cantone ad esprimersi contro questa ipotesi. Il M5S promuove da tempo la linea dell'evidenza pubblica per il 100% dei lavori ma alla fine il PD di maggioranza era riuscito in fase di approvazione della legge di lasciare un 20% di lavori ad affidamento diretto".



"Lo stesso relatore delll'epoca, il senatore Esposito, si espresse in tale senso ma oggi rinnega se stesso. - ricorda infine il pentastellato - Ora che ci avviciniamo al periodo elettorale il PD scalda i motori e prova a forzare una legge da loro stessi approvata qualche mese fa, con lo stesso Esposito che sembra essere affetto da amnesia. Un cambio giustificabile solo ed esclusivamente per fare un favore ai soliti noti dimostrando quanto siano parte del sistema di potere che ha governato l'Italia a scapito degli italiani. Non è favorendo i signori delle autostrade o i sindacati che li difendono che si fanno gli interessi collettivi".