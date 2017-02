Cyberbullismo: per educazione serve intestimento in formazione, dice M5S

"Il testo di legge sul cyberbullismo approvato in Senato, e che tornerà alla Camera, prova a concentrarsi nuovamente, dopo lo stravolgimento avvenuto in precedenza, sullo specifico della tutela del minore, ai fini di una maggiore efficacia nella sua applicazione", spiegano in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle Serra, Donno, Blundo, Endrizzi, Morra, Crimi.



"Abbiamo perciò votato favorevolmente ma con un monito: come legislatori abbiamo il dovere di approvare delle leggi che non siano meri proclami, che non siano spot pubblicitari ma atti concreti per affrontare un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti" sottolineano.



"È molto importante, sul versante tecnologico, l'intervento degli uomini e delle donne della Polizia postale che da mesi stanno subendo tagli e ridimensionamenti da parte di questo governo - proseguono - ma un ruolo fondamentale di prevenzione, educazione e formazione, deve essere svolto dalla scuola e grazie agli emendamenti approvati, a prima firma Serra, questi saranno una chiara indicazione nel testo di legge".



"È necessario non solo educare i ragazzi all'uso consapevole e informato di internet, ma anche dotare gli istituti di figure professionali che possano portare avanti una strategia di attenzione e di tutela verso gli studenti coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli atti vessatori", osservano infatti i pentastellati.



"Per questo è necessario un investimento anche economico, oltre che umano con risorse importanti da destinare alla formazione scolastica. - precisano i 5 Stelle - Risorse che, rispetto al testo approvato in prima lettura, risultano addirittura diminuite: su questo esprimiamo la nostra preoccupazione. In sostanza vengono utilizzati fondi che erano stati previsti per l'integrazione, il lavoro sulla disabilità e quanto già i professori portano avanti in molti istituti".



"Vigileremo perché non sia il solito gioco delle tre carte" assicurano infine.