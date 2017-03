Crollo ponte A14: serve daspo per imprese sospette, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle in un question time sul crollo del ponte sulla A14.

"Serve un daspo per le imprese sospette, che non partecipino ad appalti pubblici, che non possano avere fondi statali: è la denuncia del presidente del gruppo M5S alla Camera Andrea Cecconi, replicando a un question time presentato oggi al ministero delle Infrastrutture in merito al crollo del ponte sulla A14 avvenuto il 9 marzo" si espone in una nota dal MoVimento 5 Stelle.



"Ci stringiamo attorno ai famigliari delle vittime di questo tragico incidente e attendiamo che la magistratura - espongono dal M5S -, speriamo presto, faccia luce e identifichi i responsabili di quanto accaduto. Ma una cosa è certa, non si può accettare che Società Autostrade liquidi la questione con un 'si è sempre fatto così, capita, era un intervento di routine che non richiede la chiusura del traffico'."



"La vicenda, poi, ha altri e gravi risvolti: - viene chiarito dai pentastellati - le autostrade italiane sono un bene pubblico, e lo Stato e il governo hanno l'obbligo e il dovere di vigilare e sapere cosa accade nelle nostre infrastrutture. La Delabech, la società che stava operando, fa parte di un'azienda ben più grande, la Impresa spa in amministrazione straordinaria. Ma quello che salta all'occhio è che l'amministrazione di Impresa spa fa parte dalla famiglia Greco, conosciuta dalla destra italiana e dai cittadini perché ricorre da Pomicino in poi in molte inchieste. L'ultimo di otto mesi fa, a Roma, per arresti e ipotesi di bancarotta fraudolenta per 80 milioni di euro".



"Ecco - conclude Andrea Cecconi - noi in questi giorni stiamo votando il daspo per ultrà e cittadini che disturbano l'ordine pubblico. Mentre voi cercate di controllare cosa accade, sarebbe bene attrezzarsi affinché certe persone non mettano più le mani nei beni pubblici e non abbiano più commesse milionarie."