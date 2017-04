Contraffazione: diventi reato penale contro fede pubblica, chiede M5S

Il MoVimento 5 Stelle interviene sul tema contraffazione.

"A prescindere dal prezioso contributo della tecnologia nel potenziare la tracciabilità dei prodotti, la contraffazione va combattuta, così come previsto nelle due proposte di legge 5 Stelle a prima firma Mattia Fantinati, facendo diventare la cosiddetta 'fallace indicazione' di nuovo un reato penale e inquadrandola come un reato contro la fede pubblica, punibile cioè in quanto tale, e non contro l'economia pubblica, per il quale bisogna provare il danno ricevuto a posteriori", dichiarano in una nota congiunta i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Anti Contraffazione Filippo Gallinella, Mattia Fantinati e Francesco Cariello.



"Per la lotta alla contraffazione dei prodotti è poi necessario rafforzare gli strumenti che, oltre ad indicare l'originalità, informino chiaramente su tutta la filiera, dal produttore al consumatore" spiegano i pentastellati. "In questo caso la tecnologia offre nuove opportunità ma va diversificata in base ai prodotti e integrata con l'azione politica e di tutte le Autorità competenti - dichiara Filippo Gallinella - Ci troviamo davanti a un fenomeno sempre più pervasivo e radicato nella società a causa dello stretto legame con la criminalità organizzata, nel quale a volte sono coinvolte le stesse aziende. Molto interessante a questo proposito la testimonianza che ha descritto il cosiddetto 'falso della quantità' ovvero quando un'azienda richiede molte più 'etichette' rispetto alla quantità di prodotti realmente realizzati".