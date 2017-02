Consip: Renzi chiarisca se sapeva dell'indagine sul padre, chiede M5S

Il MoVimento 5 Stelle sull'indagine Consip.

"L'inchiesta Consip tocca il governo ed è inquietante. Sono tantissimi gli aspetti che Matteo Renzi deve chiarire: sapeva dell'indagine come avrebbe affermato un testimone? Era a conoscenza delle attività svolte dal padre? Che rapporti ha avuto con l'imprenditore Romeo? Sono aspetti su cui l'opinione pubblica deve avere delle risposte", dichiara il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera Vincenzo Caso, in merito all'iscrizione nel registro degli indagati di Tiziano Renzi.