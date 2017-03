Come riformare macelli lager e allevamenti intensivi: M5S con Giulia Innocenzi

Il MoVimento 5 Stelle al fianco di Giulia Innocenzi per attuare una riforma dei macelli lager e degli allevamenti intensivi.

"Come riformare macelli lager e allevamenti intensivi nel rispetto delle norme sul benessere animale e della tutela della salute pubblica, garantendo una maggiore trasparenza ai consumatori". È questo, in sintesi, il tema della conferenza stampa del MoVimento 5 Stelle che si terrà lunedì prossimo, 20 marzo, alle ore 10, nella sala stampa dei Camera dei Deputati, come viene riferito attraverso una nota.



Interverranno i deputati 5 Stelle Paolo Bernini, Mirko Busto e Matteo Mantero, che presenteranno le proprie proposte sull'argomento, e la giornalista Giulia Innocenzi, conduttrice della trasmissione Tv 'Animali come noi', in onda su Rai2, e autrice del libro-inchiesta 'Tritacarne', che ha più volte denunciato le condizioni vergognose di diversi macelli e allevamenti intensivi in Italia.



"In questi giorni, proprio sulla base delle denunce raccolte da Giulia Innocenzi, il M5S ha presentato un'interrogazione al Ministero della Salute a prima firma Mirko Busto su quali iniziative aggiuntive Beatrice Lorenzin, intenda predisporre per scongiurare il protrarsi di irregolarità all'interno degli allevamenti italiani, oltre ai controlli dei NAS effettuati nelle ultime ore in alcuni allevamenti", viene ricordato.