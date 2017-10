Car pooling: ok unanime a emendamenti M5S in Commissione Trasporti

Il MoVimento 5 Stelle sulla proposta di legge sul car pooling.

"Questa legge è un passo avanti nella definizione degli strumenti di mobilità sostenibile, nel contrasto all'illegalità nel settore del trasporti, contro tassisti e Ncc abusivi, e per lo sviluppo e il sostegno del vero car pooling come forma di trasporto collettivo spontanea, e non professionale, tra cittadini attenti all'ambiente e al portafoglio, che possono risparmiare mettendo in condivisione un'automobile e organizzando un viaggio programmato insieme", dichiarano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle della Commissione Trasporti che hanno visto approvare all'unanimità tutti gli emendamenti, con il parere favorevole del Governo, alla proposta di legge sul car pooling a prima firma di Michele Dell'Orco.



"Il testo approvato, che accoglie alcune modifiche del relatore e dei colleghi di commissione, prevede di responsabilizzare gli enti pubblici di ogni ordine e grado e le aziende con almeno 250 addetti in sede nel diffondere informazioni tramite i loro siti web su attività o gruppi di car pooling locale. Si prevedono inoltre - spiega Dell'Orco - campagne istituzionali da parte dei ministeri competenti affinché il trasporto collettivo non professionale diventi una reale possibilità di spostamento contemplata da larga parte della popolazione, anche come forma integrativa del trasporto pubblico laddove carente".



"La proposta di legge prevede anche un credito di imposta a favore delle imprese che realizzano e gestiscono direttamente un servizio di car pooling e un protocollo di intesa con i Ministeri dell'Interno e dei Trasporti che permetterà ai gestori delle piattaforme di car pooling di aumentare la sicurezza del servizio potendo conoscere la validità delle patenti degli utenti che si propongono come autisti e se i veicoli registrati sono assicurati e hanno superato la revisione. - precisano i pentastellati - Diminuire i veicoli in circolazione sulle strade, con tutto ciò che comporta in termini di inquinamento e di congestione del traffico è un obiettivo di civiltà che interessa il MoVimento 5 Stelle e tutti i cittadini e il car pooling rappresenta una delle possibili soluzioni per questo".



"Ci auguriamo che la prossima settimana, ricevuto il parere delle altre commissioni, il provvedimento riceva il via definitivo per il passaggio in Aula e che si concluda velocemente l'iter non solo alla Camera ma anche in Senato", concludono i parlamentari 5 Stelle.