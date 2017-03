Brasile: dopo scandalo carne avariata stop import, chiede M5S

Il MoVimento 5 Stelle interviene sullo scandalo della carne avariata proveniente dal Brasile.

«Il governo blocchi immediatamente l'import di carne avariata dal Brasile, come già fatto da Cina e Corea del Sud», chiedono in una nota congiunta i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Mirko Busto e Matteo Mantero, rispettivamente deputati in Commissione Ambiente e Affari Sociali.



«Lo scandalo, legato all'inchiesta 'Carne fraca' che ha scoperto un giro di tangenti per ottenere falsi certificati, riguarda carne di bovino trattata con diverse sostanze chimiche, per evitare che ci si accorgesse dello stato pessimo di conservazione, gonfiata con acqua o in alcuni casi, come di quella di pollo, addirittura additivata di carta - spiegano i pentastellati - Un rischio reale per la salute dei cittadini se si considera che, secondo una stima di Coldiretti, l'Italia nel solo 2016 ha importato dal Brasile 30 milioni di chili di carne».



"Chiediamoci dunque cosa si nasconde dietro la carne a prezzi stracciati e derivante da allevamenti intensivi, una pratica insostenibile e rischiosa sia per gli animali che per la salute dei consumatori, come documentato in questi giorni da diverse inchieste giornalistiche, come la trasmissione tv di Giulia Innocenzi 'Animali come noi' e al centro della mobilitazione di diverse sigle della società civile come Avaaz.org. - viene riferito infine - Per questo il M5S ha proposto l'indicazione in etichetta del tipo di allevamento, una maggiore tracciabilità delle diverse fasi e sedi di produzione e l'installazione di telecamere nei macelli».