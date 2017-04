Beppe Grillo non torna indietro: Cassimatis non è né sarà candidato M5S

Beppe Grillo non torna indietro riguardo Marika Cassimatis, anche se il tribunale di Genova ha sospeso l'efficacia della decisione di non concedere alla profesoressa l'uso del simbolo per le elezioni comunali del 2017. Ma perché Marika Cassimatis è stata buttata fuori dal M5S? Ecco o motivi dello "staff".

Nella serata di ieri il MoVimento 5 Stelle replica alla sentenza del tribunale di Genova che ha accolto il ricorso di Marika Cassimatis, la professoressa che aveva vinto le Comunarie per la scelta del candidato sindaco del capoluogo ligure e poi è stata sospesa con l'intera lista da Beppe Grillo.



In un post, il M5S ammette che "il tribunale di Genova ha sospeso l'efficacia della decisione assunta da Beppe Grillo di non concedere alla Cassimatis l'uso del simbolo per le elezioni comunali del 2017 a Genova (e non di escludere la Cassimatis dal percorso selettivo)".



"Ha inoltre sospeso - si precisa - l'efficacia della votazione del 17 marzo in cui si chiedeva a tutti gli iscritti di esprimersi sull'importante decisione di partecipare o meno alle comunali di Genova".



I pentastellati, anticipando che si riserveranno di "tutelare in ogni sede le nostre ragioni", ribadiscono però: "In ogni caso non possiamo non rilevare come in nessun passo della predetta sentenza si sostenga che la Cassimatis è la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle, come lei ha affermato. - concludendo - Marika Cassimatis è stata sospesa e la votazione del 14 marzo è stata annullata, pertanto la stessa non è né sarà candidata con il MoVimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell'11 giugno".



Ma perché Marika Cassimatis è stata sospesa dal M5S, oltretutto solo dopo le votazioni che l'hanno eletta. Secondo la lettera inviata alla professoressa dal fantomatico "staff" del M5S, la Cassimatis sarebbe rea per esempio di aver criticato la sospensione di Federico Pizzarotti e di aver espresso apprezzamento per l'Amministrazione comunale di Parma per la gestione dei rifiuti, di aver condiviso una foto del Partito della Rifondazione Comunista sui referendum costituzionali, di aver appoggiato pubblicamente il consigliere Putti in relazione ad una dichiarazione scorretta dello stesso contro la consigliera regionale Alice Salvatore e di aver appoggiato il dissidente Battistini.



Secondo lo "staff" di Beppe Grillo questi comportamenti, che sembrano rientrare nella libertà di pensiero ed espressione diritto di ogni cittadino, "sono suscettibili di integrare gravi e reiterate violazioni dei doveri previsti dal regolamento del MoVimento 5 Stelle".