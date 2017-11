Autostrade, M5S: Delrio riferisca in Aula su proroga concessioni senza bandi

Il M5S chiede a Graziano Delrio di riferire in Parlamento.

"Il ministro dei Trasporti Graziano Delrio venga a riferire in Parlamento sulla proroga delle concessioni autostradali che, in base a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, consegna fino al 2042 e senza alcun bando pubblico di gara, ad Autostrade per l'Italia (Aspi) della famiglia Benetton, la gestione di oltre 3mila chilometri, su un totale di 6.700, della rete autostradale italiana", chiedono in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle della Commissione Trasporti.



"Si tratterebbe di una regalia che, se confermata, estenderebbe di quattro anni, dal 2038 al 2042, la già ventennale gestione dei Benetton con un valore di 17 miliardi di euro a cui Delrio avrebbe aggiunto una buonuscita di quasi 6 miliardi di euro se lo Stato nel 2042 'osasse' riprendersi la gestione autostradale o che dovrà sborsare il privato che subentrerà ai Benetton. - spiega Arianna Spessotto, capogruppo 5 Stelle i Commissione Trasporti - Tutto studiato ad arte per mantenere di fatto il monopolio dei signori delle Autostrade e fare il regalo di fine Legislatura in chiave pre-elettorale".



"Un'operazione che, oltre a prolungare la speculazione su un bene comune, costerebbe l'aumento dei pedaggi autostradali del 2,5% fino al 2038, lievitati progressivamente negli anni (+1,9% solo a partire dall'1 gennaio 2016). E tutto ciò a fronte di investimenti quasi nulli nel miglioramento delle infrastrutture. - aggiunge - Vecchia politica, vecchio metodo: usare il patrimonio dello Stato per il consenso elettorale, facendo sborsare altri soldi ai cittadini in cambio di un servizio di pessima qualità. Ma l'incetta di voti sulle spalle dei cittadini non finisce qui: altri trent'anni di concessioni, fino al 2048, dal valore di otto miliardi di euro per l'Autostrada del Brennero A22 concessi alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Trentino-Alto Adige".



"Le concessioni autostradali vanno fermate a scadenza e riportate in capo allo Stato e solo in quel momento si potrà fare una ricognizione su cosa rimettere a gara. Basta con queste vergognose proroghe e regalie ingiustificate a chi in questi anni ha fatto fortune sulle spalle dei cittadini grazie a ministri sudditi. Abbiamo depositato una risoluzione per chiedere un impegno al Governo in questo senso e come previsto nel programma di governo del MoVimento 5stelle", conclude quindi la pentastellata.