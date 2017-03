Autostrade: Delrio verifichi degrado del pilone svincolo Cotignola su A14, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle in una interrogazione sulla sicurezza stradale.

"Sicurezza e manutenzione di strade e ponti sulla A14 cosa fa il governo? Da segnalazioni fotografiche, al chilometro 508 della A14 nei pressi dello svincolo di Cotignola (Ravenna) lo stato manutentivo di alcuni piloni è a dir poco alquanto scadente", denuncia in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Andrea Cioffi, annunciando una interrogazione al ministro dei Trasporti Graziano Delrio.



"Si nota ad esempio - precisa il capogruppo M5S in Commissione Trasporti a Palazzo Madama - il pessimo stato dell'appoggio della travata con uno stato molto deteriorato delle armature trasversali. Il ponte tra l'altro sembra proprio essere la rampa d'ingresso da Cotignola per entrare in autostrada in direzione Bologna e ricadrebbe quindi nelle opere di competenza del concessionario Autostrade per l'Italia".



"E' questo il modo di fare manutenzione del più grande concessionario pubblico delle autostrade? - domanda quindi il pentastellato - Chiediamo al Ministero dei Trasporti e in particolare all'ufficio sulle vigilanze autostradali di effettuare al più presto controlli nella zona e non solo per verificare se esistono pericoli e quali provvedimenti si intendono adottare per garantire la sicurezza degli utenti anche in considerazione dei recenti avvenimenti che hanno visto protagonista Autostrade per l'Italia e le sue società Pavimental e Spea. Il Ministero si adoperi a controllare lo stato di tutte le infrastrutture in concessione autostradale".