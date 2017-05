Aree Protette: legge mette in pericolo l'ambiente, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle alfianco di Italia Nostra,WWF, ProNatura, Mountain Wilderness, LIPU, ENPA, CTS e VAS contro la legge sulle Aree Protette.

"Una legge suicida, che mette in pericolo una delle più grandi risorse ambientali del nostro Paese: i parchi e le aree protette. Dopo aver provato a proporre modifiche, dopo aver provato a sottolinearne le aberrazioni, martedì uniremo i fronti con lo scopo di bloccare questa legge pericolosa", dichiarano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato.



Oltre al M5S, infatti, molto critiche al provvedimento le associazioni Italia Nostra,WWF, ProNatura, Mountain Wilderness, LIPU, ENPA, CTS e VAS, che sarnano presenti alla conferenza stmapa indetta per il 16 maggio.



"Tra i punti più devastanti: - spiegano i pentastellati - vengono previste delle compensazioni, a fronte delle quali nelle aree protette si potrà fare quasi di tutto, anche le operazioni più impattanti sull'ambiente, tipo trivellazioni ed estrazione di materiali; la gestione delle aree protette viene lasciata nelle mani della politica locale, viene estromesso il mondo scientifico e rimane una modesta rappresentanza di quello ambientalista, che deve sempre passare per l'approvazione degli enti locali; per il presidente dell'Ente che dovrà gestire ogni area protetta, sarà sufficiente una generica qualifica di 'persona di comprovata esperienza nelle istituzioni o nelle professioni', senza competenze specifiche. Per quanto riguarda la gestione della fauna selvatica, non è più previsto l'obbligo di applicare i cosiddetti 'metodi ecologici' (catture, dissuasione, ecc.) per il loro controllo".