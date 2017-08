Antitrust multa Trenitalia: Delrio intervenga dopo inganno, dice M5S

Il MoVImento 5 Stelle chiede l'intervento di Graziano Delrio su trenitalia.

"Il ministro dei Trasporti Graziano Delrio risponda cosa farà per l'inganno che Trenitalia, società a controllo pubblico, ha rifilato ai cittadini omettendo dalle proprie piattaforme d'offerta i treni regionali disponibili, dal costo più basso, e ci dica quali pratiche intenda adottare in futuro per evitare il ripetersi di simili pratiche", chiedono in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle della Commissione Trasporti.

"Si tratta di un gap d'informazioni con cui Trenitalia ha inferto un triplo danno ai cittadini visto che ha ridotto la possibilità di scelta dei viaggiatori, instradandoli verso l'acquisto di biglietti più costosi; - chiariscono - ha sabotato i treni regionali pagati dalle Regioni con i soldi pubblici; ha portato alla multa di 5 milioni di euro da parte dell'Antitrust per la quale ora Trenitalia presenta il conto ai cittadini".