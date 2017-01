Alde scarica M5S: in UE entra tra Non Iscritti e perde fondi e diritto di parola

"Vi giuro che non siamo su scherzi a parte: Verhofstadt rinuncia all'accordo con M5S. In fondo Beppe Grillo rimane un comico" commenta in un comunicato Alessia Morani, deputata del Partito Democratico.



Dopo che il MoVimento 5 Stelle ha annunciato la propria adesione all'Alde uscendo dal Efdd di Nigel Farage, il capogruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa Guy Verhofstadt ha annunciato in serata la rinuncia all'alleanza con i pentastellati.



"Sono arrivato alla conclusione che non ci sono sufficienti garanzie di portare avanti un'agenda comune per riformare l'Europa" ha infatti dichiarato l'ex premier belga, spiegando che "non c'è abbastanza terreno comune per procedere con la richiesta del MoVimento 5 Stelle di unirsi al gruppo Alde" poiché "rimangono differenze fondamentali sulle questioni europee chiave".



In effetti, almeno fino ad oggi il M5S è sempre stato antieuropeista, al contrario della linea portata avanti dall'Alde al Parlamento europeo. La reazione di Beppe Grillo non si è fatta attendere e sul suo blog afferma: "L'establishment ha deciso di fermare l'ingresso del MoVimento 5 Stelle nel terzo gruppo più grande del Parlamento europeo. Questa posizione ci avrebbe consentito di rendere molto più efficace la realizzazione del nostro programma. Tutte le forze possibili si sono mosse contro di noi".



Beppe Grillo annuncia quindi che il M5S "continuerà la sua attività per creare un gruppo politico autonomo per la prossima legislatura europea: il DDM (Direct Democracy Movement)". Il ritorno nell'Efdd appare infatti poco credibile, e quindi il MoVimento 5 Stelle non apparterrà più ad alcun gruppo politico, confluendo nel raggruppamento dei Non Iscritti.



Ciò vuol dire che per i prossimi due anni e mezzo il M5S non avrà diritto di parola durante le sessioni plenarie del Parlamento, non potrà essere rappresentato all'interno della Conferenza dei Presidenti, non avrà la possibilità di seguire l'iter legislativo come autori di regolamenti europei e quindi non otterrà fondi da spendere sul territorio.

Come scrisse Beppe Grillo quando ha aperto le votazioni per passare all'Alde, "significa occupare una poltrona con le mani legate: significa non poter lavorare".