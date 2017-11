Agrigento: arrestato per estorsione La Gaipa, primo tra non eletti M5S

Arrestato con l'accusa di estorsione Fabrizio La Gaipa, imprenditore 42enne, primo dei non eletti del MoVimento 5 Stelle nella provincia di Agrigento alle scorse elezioni regionali in Sicilia.

Fabrizio La Gaipa, già presidente del Distretto turistico Valle dei Templi e attualmente gestore di un albergo ad Agrigento, è stato accusato da alcuni suoi dipendenti i quali denunciano di essere stati costretti a firmare false buste paga.

Indagato nella stessa inchiesta della Procura di Agrigento anche il fratello di La Gaipa, a cui è stato imposto il divieto di dimora in città.