Agricoltura, ok a domini collettivi. M5S: rimangono criticità

Il MoVimento 5 Stelle sulla collocazione giuridica dei domini collettivi.

«Con il voto si riesce a trovare una collocazione giuridica ai cosiddetti 'usi civici', ossia l'utilizzazione di un bene comune da parte della collettività, un insieme di diritti che spettano a ciascun residente non come singolo ma come membro della comunità a cui appartiene. Con questa norma finalmente anche i Comuni dovranno rispettare le regole che 'i domini collettivi' normano e, situazioni di conflitto e scontro cesseranno una volta per tutte», dichiara in una nota Filippo Gallinella, deputato del MoVimento 5 Stelle della Commissione Agricoltura.



«Si tratta di un primo passo in avanti che però, come già rilevato durante la discussione generale, presenta alcune criticità. Ad esempio - aggiunge Massimiliano Bernini, deputato 5 Stelle - nel testo è previsto che, qualora le Regioni e le Province autonome non siano in grado di elaborare una normativa, si dà la possibilità gli enti esponenziali stessi, di autodisciplinarsi. Sarebbe stato invece più opportuno, individuare un garante terzo fornito di Potestà legislativa, tenendo conto del fatto che la tutela ambientale che gli usi civici garantiscono, è di competenza statale. Infine - conclude Bernini - visti i virtuosismi che innescano gli usi civici e i domini collettivi, avremmo voluto una norma che desse la possibilità di crearne di nuovi».