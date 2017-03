Agricoltura: governo usa fondi Pac per mancette a pioggia, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sulla Politica Agricola Comune (Pac).

"Il governo usa i fondi per l'agricoltura della Politica Agricola Comune per distribuire mancette a pioggia anziché destinare le risorse ai veri agricoltori, ovvero a coloro che vivono di agricoltura, come proposto oggi nella nostra risoluzione. Una scelta che accontenta un po' di tutti ma che di fatto non risolleva i settori in crisi, rimandando di nuovo gli interventi strutturali per un vero cambiamento alle Calende greche", denunciano in una nota i deputati del M5S della Commissione Agricoltura.



"Depennata, dalla versione finale del testo, la possibilità di eliminare l'attuale modalità di sostegno accoppiato che si è rivelato un mero strumento di spartizione delle risorse tra le Regioni senza portare migliorie al settore con la costituzione di un fondo per interventi specifici né diversificare la Pac tra aree svantaggiate o modulando la componente greening", riferisce infatti il deputato pentastellato Filippo Gallinella.



"Le proposte principali contenute nella nostra risoluzione sulla Pac erano chiare ma il Governo invece non ha voluto avviare una riforma della gestione dei fondi del comparto. - denuncia - Anzi l'esecutivo sta addirittura pensando di allargare il sostegno accoppiato praticamente a tutto. Giusto per non scontentare nessuno in vista delle elezioni".



"Accolti invece altri punti della nostra risoluzione come il sostegno alla cooperazione; aggregazione; sostegni specifici alle aree di montagna, alle filiere corte e ai mercati locali; un impegno alla revisione del regolamento 1169/2011 per avere l'indicazione d'origine delle materie prime in etichetta. Un risultato insufficiente. Vorrà dire che per rilanciare l'agricoltura in italia occorrerà aspettare un governo 5 Stelle", conclude.