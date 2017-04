Agenzia Spaziale Italiana libera da riciclati e condannati, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle fa approvare due suoi emendamenti al provvedimento sulle politiche spaziali.

"Grazie al MoVimento 5 Stelle, finalmente l'Agenzia Spaziale Italiana sarà più trasparente e libera da riciclati politici e condannati", assicurano in una nota i senatori Gianluca Castaldi e Gianni Girotto che all'interno del provvedimento sulle politiche spaziali e aerospaziali in discussione in Commissione Industria sono riusciti a far approvare due importanti emendamenti anti-partitocratici.



"L'emendamento 3.5 prevede che le cariche di presidente, componente del Cda e del consiglio tecnico scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana 'non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio ovvero nel caso in cui riportino condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale'. - si anticipa - Il secondo emendamento approvato il 3.6 prevede che all'Asi che in attuazione dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 l'Agenzia Spaziale Italiana è tenuta a pubblicare in apposita sezione dal proprio sito istituzionale: le informazioni sull'attività complessivamente svolta, le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia".