Agea paga 50 milioni euro ad agricoltori colpiti da terremoto, dice Mipaaf

Il Mipaaf sui fondi Agea per i terremotati

"Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l'ente pagatore Agea ha erogato 50 milioni di euro di fondi europei allo sviluppo rurale delle zone colpite dal terremoto. Sono stati infatti autorizzati i pagamenti per 13mila domande - viene rivelato in un comunicato del Mipaaf -, in anticipo sui tempi ordinari, relative alle misure per la sostenibilità, per il biologico e per indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici."



«Si tratta di risorse - dichiara il Ministro Martina - che servono a dare immediata liquidità in una fase complicata come questa, per contribuire alla continuità produttiva delle imprese agricole e degli allevamenti della zona».



"In particolare le risorse sono così ripartite a livello regionale: - evidenzia in conclusione il dicastero - Abruzzo 7,5 milioni, Lazio 2 milioni, Marche 11,7 milioni, Umbria 28,4 milioni. Questi pagamenti si aggiungono a quelli già eseguiti precedentemente per un importo di circa 9 milioni di euro riferiti a 4.146 domande."