Nuova Sabatini: al via agevolazioni MISE per investimenti digitali

Il MISE sulle agevolazioni della Nuova Sabatini.

"Dal prossimo 1 marzo 2017 le imprese che investiranno in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti potranno presentare domanda di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato - viene comunicato del MISE in merito alla Nuova Sabatini -, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%. L'obiettivo è incentivare la manifattura digitale e incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo e di prodotto."



"Più in particolare, ecco le principali novità introdotte: a partire dal 1 marzo, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente il nuovo modulo di domanda ('release 4.0') disponibile sul sito internet del dicastero; le domande presentate con il vecchio modulo dopo il 1° marzo saranno considerate irricevibili; all'interno del nuovo modulo le imprese dovranno indicare la ripartizione tra investimenti cosiddetti ordinari e investimenti in tecnologie digitali, in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ('c.d 4.0'); i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti '4.0' sono individuati all'interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare", prosegue il Ministero dello Sviluppo Economico.



Il dicastero diffonde infine: "Con riferimento alla stessa domanda, gli investimenti dichiarati '4.0', se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono essere ammessi come investimenti ordinari; le disposizioni si applicano sia alle domande presentate dal 1 marzo 2017, sia a quelle presentate prima di tale data, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti."