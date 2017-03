MISE stanzia 225 milioni a favore dei Confidi

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 225 milioni di euro per i Confidi.

"Continua l'azione del Governo finalizzata a sostenere l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese. A partire dal prossimo 2 maggio, infatti, i Confidi potranno presentare le domande per accedere ai 225 milioni di euro stanziati per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle Pmi associate", riferisce in una nota il Ministero dello Sviluppo Economico.



"È quanto stabilisce un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Più in particolare - prosegue dunque il dicastero -, la dotazione finanziaria iniziale è di 225 milioni di euro. A questa si potranno aggiungere ulteriori risorse messe a disposizione da Regioni o da altri Enti Pubblici, oppure contributi derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020."



Il MISE puntualizza infine: "La misura favorirà, tra l'altro, l'aggregazione tra Confidi al fine di consentire anche a quelli di minori dimensioni di raggiungere - attraverso operazioni di fusione o la sottoscrizione di contratti di rete - una maggiore massa critica in termini di garanzie prestate. La procedura per la concessione dei contributi è improntata a criteri di massima celerità, con le valutazioni istruttorie che si concluderanno in 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta."