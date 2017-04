Ex Novelli: con mancata intesa rischio gravi conseguenze, dice MISE

Teresa Bellanova dopo la mancata intesa sul rilancio della ex Gruppo Novelli (oggi Alimentitaliani).

"Si è concluso senza un'intesa, nella tarda serata (del 5 aprile, ndr), l'incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il necessario accordo di gestione e rilancio della ex Gruppo Novelli (oggi Alimentitaliani)" viene riferito in una nota del MISE.



«Sono rammaricata - ha commentato il viceministro Teresa Bellanova - poiché in presenza di una bozza di accordo con il quale erano state recepite le indicazioni di entrambe le parti per regolamentare la questione occupazionale e il costo del lavoro, secondo criteri già adottati in altre aziende, la mancata intesa rischia di accentuare una situazione sociale già molto tesa, con gravi conseguenze anche in termini di prospettive aziendali».



«In questo quadro, invito tutte le parti a rendersi disponibili ad un incontro, da tenersi quanto prima, per esaminare la questione nella prospettiva di una rapida conclusione e, considerata la delicata vicenda aziendale, sollecito vivamente tutti - conclude - a trovare rapidamente un'intesa sulla base di quanto definito nel corso dei precedenti incontri».