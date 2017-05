Ddl concorrenza, MISE a Garante privacy: registro delle opposizioni inutile

Il MISE replica al Garante della privacy sull'emendamento relativo alle comunicazioni commerciali inserito nel ddl concorrenza.

"Con riferimento alle preoccupazioni espresse dal Garante della Privacy sul tema dell'emendamento relativo alle comunicazioni commerciali inserito nel ddl concorrenza, fonti MISE precisano quanto segue. L'emendamento, di origine parlamentare, è chiaramente finalizzato a fornire un ulteriore strumento di tutela dei consumatori" viene diffuso in una nota dal Ministero dello Sviluppo Economico.



"Il testo si pone infatti l'obiettivo di consentire a tutti gli utenti a prescindere dal fatto di essere o meno iscritti al registro delle opposizioni, di respingere eventuali chiamate non desiderate. L'esigenza di maggior tutela discende del resto dalla diffusa percezione di inefficacia del sistema vigente come testimoniano le numerosissime segnalazioni che pervengono allo stesso Garante della privacy" riferiscono in ultimo dal MISE.