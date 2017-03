Consulmarketing, MISE: serve buona volontà di tutti per evitare 350 esuberi

Incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con i vertici della Consulmarketing ed i sindacati.

"La viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova ha incontrato questa mattina i vertici aziendali e, successivamente, le rappresentanze sindacali della Consulmarketing che ha di recente dichiarato circa 350 esuberi" rivela in una nota il Ministero dello Sviluppo Economico.



«Ho invitato le parti - ha detto la viceministro - dopo aver ascoltato le rispettive questioni, a proseguire il confronto. Ma soprattutto ho fatto appello al buon senso di ciascuno a superare qualunque rigidità possa essersi determinata in queste settimane, e ad avviare subito un confronto di merito con il solo obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali. Dal canto nostro, forniremo tutto il supporto necessario per approfondire ogni aspetto utile al buon esito della vertenza e faremo le opportune verifiche su tutte le segnalazioni che le parti hanno posto alla nostra attenzione. Serve ora più che mai la buona volontà di tutti per affrontare questa fase di difficoltà e garantire un futuro ai lavoratori di quest'azienda».