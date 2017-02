Con crescita export extra UE il sovranismo è autolesionismo, dice Scalfarotto

Ivan Scalfarotto, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, sui dati Istat della crescita dell'esport nei Paesi extra UE.

"I dati dell'Istat, che illustrano come il nostro export verso i Paesi extra UE sia cresciuto di quasi il 20% a gennaio, rispetto allo stesso mese del 2016, miglior risultato degli ultimi sei anni, confermano che siamo sulla strada giusta" dichiara in una nota il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto.



"Deve essere sottolineato come si tratti di un risultato ottenuto in tempi di forti difficoltà al libero scambio, con venti protezionistici che in misura maggiore o minore riguardano tutte le principali economie del pianeta. - prosegue - Registriamo esportazioni in aumento in tutte le principali aree di destinazione. Certo, sugli aumenti pesa la componente energia e variazioni così forti si riferiscono al mese di gennaio, un periodo da considerare con cautela per quanto riguarda gli scambi internazionali. Comunque, torniamo a crescere in Russia, un mercato per il quale da molto tempo lavoriamo per superare le criticità nei rapporti commerciali. Cresciamo negli Stati Uniti e in Cina e in tutta l'area del sud-est asiatico".



"Un Paese esportatore come l'Italia, la cui bilancia dei pagamenti è tornata da diversi anni solidamente in attivo, e che proprio per questo deve ripudiare autolesionistiche pulsioni verso un improbabile sovranismo, - afferma quindi Scalfarotto - deve lavorare con spirito di squadra per la valorizzazione delle proprie eccellenze, sia sul mercato 'domestico' dell'Unione Europea, sia su quelli internazionali".



"Si comprende bene, allora - conclude il sottosegretario - che la strategia seguita dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Ice Agenzia, con maggiori risorse a sostegno del Made in Italy, interventi mirati sui grandi mercati statunitense, canadese e cinese stia dando i suoi concreti frutti. Faremo ogni sforzo per migliorare questi già lusinghieri risultati".