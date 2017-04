Aree di crisi industriale non complessa: chiuso sportello domande dopo 24 ore

Il Mise informa che è stato chiuso per fine dei fondi lo sportello per la presentazione delle domande per i programmi di investimento delle imprese nelle aree di crisi industriale non complessa.

"Dopo appena 36 ore dall'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per i programmi di investimento delle imprese nelle aree di crisi industriale non complessa (legge n. 181/1989) - scrive in un comunicato il Ministero dello Sviluppo Economico -, sono state presentate a Invitalia 231 domande, il cui fabbisogno, in termini di agevolazioni richieste, è largamente superiore alle risorse disponibili, pari a complessivi 124 milioni di euro. Questo risultato, che testimonia l'apprezzamento del sistema delle imprese per le agevolazioni, ha tuttavia reso necessario, come previsto dalla normativa, procedere, con decreto del 5 aprile del Direttore generale degli incentivi alle imprese alla chiusura dello sportello, per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, a partire da oggi, 6 aprile 2017."

Redazione

© riproduzione riservata | online: 06/04/2017 | update: 06/04/2017

• DALLA PRIMAPAGINA:

• POTREBBE INTERESSARTI: