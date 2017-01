WFPHA: Congresso Mondiale di Sanità Pubblica 2020 a Roma

«L'assegnazione all'Italia e a Roma dell'organizzazione del Congresso Mondiale di Sanità Pubblica del 2020 è un grande onore e un riconoscimento al nostro servizio sanitario e alla credibilità delle politiche sanitarie del nostro Paese» dichiara in una nota il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, commentando la notizia della World Federation of Public Health Associations (WFPHA), che annovera oltre 100 società di sanità pubblica di tutto il mondo inclusa la Società Italiana di Igiene (SItI) che ha presentato la candidatura con il patrocinio del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, di Farmindustria, della Regione Lazio, del Comune di Roma e di diverse altre associazioni e società scientifiche nazionali.



Il dicastero rivela quindi: "I Presidenti del Congresso saranno Walter Ricciardi, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e Carlo Signorelli, Ordinario di igiene e Past-Presidente della Società Italiana di Igiene (SItI)."



«Dopo le Presidenze della UE e del G7 e l'assegnazione all'Italia dell'Assemblea Generale della Regione Europea dell'OMS nel 2018 - conclude la Lorenzin - questo evento rappresenta un ulteriore consolidamento dell'Italia quale paese leader del mondo per le politiche di sanità pubblica».