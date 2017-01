Vaccini, Ministero Salute precisa: su documento Regioni istruttoria in corso

"In relazione alle notizie stampa concernenti il contenuto del documento consegnato dalla Commissione salute della Conferenza delle regioni al Ministro della Salute e recante le proposte di attuazione del nuovo Piano Nazionale Vaccini per il triennio 2017 - 2019 - viene fatto sapere in una nota del Ministero della Salute -, il Ministero precisa che si sta ancora valutando la compatibilità di tale documento, ed in particolare le modalità, i tempi e l'organizzazione dell'offerta vaccinale di cui alla proposta delle Regioni, con le previsioni del nuovo Piano Nazionale Vaccini approvato la settimana scorsa con l'Intesa raggiunta in Conferenza Stato - Regioni."



Dal dicastero si chiarisce in conclusione: "Pertanto, soltanto all'esito dell'istruttoria ancora in corso presso i competenti Uffici ministeriali, il Ministero potrà esprimersi compiutamente sul documento delle Regioni."