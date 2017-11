Pomodoro Mutti con arsenico? Ministero della Salute: è una fake news

Il Ministero della Salute mette in guardia contro i "falsi richiami di prodotti alimentari".

"In relazione ad alcune recenti segnalazioni pervenute a questo Ministero si comunica che su vari social network (Facebook, WhatsApp) circolano dei falsi richiami dal mercato di prodotti alimentari, tra gli ultimi quella della ditta Mutti S.p.A. relativa ad un lotto di passata di pomodoro per presenza di arsenico" denuncia in una nota il dicastero.

Il Ministero della Salute smentisce quindi "la veridicità di tali documenti pubblicati in rete" ed avverte gli utenti su questi falsi richiami di prodotti alimentari. Il consiglio è sempre quello di andare a ricercare alla fonte per avere la conferma della veridicità di una notizia.