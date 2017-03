Ministero Salute replica a M5S: cicli pluriennali di morbillo è sciocchezza

Il Ministero della Salute replica al MoVimento 5 Stelle che chiedeva maggiore trasparenza sui casi di morbillo in Italia.

Il MoVimento 5 Stelle, dopo l'allarme lanciato dal Ministero della Salute sull'aumento dei casi di morbillo in Italia, chiede al dicastero se può "escludere che i casi che stanno avvenendo in questi giorni siano discordanti rispetto al ciclo dei picchi di questa malattia". Proprio sul sito del Ministero della Salute, infatti, viene precisato che il morbillo presenta "picchi epidemici ogni 3-4 anni".



A stretto giro risponde il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Ranieri Guerra, che precisa attraverso una nota: "L'andamento del morbillo nella popolazione con copertura vaccinale insufficiente a fermarne la trasmissione, come accade purtroppo in Italia (e per questo l'OMS ci tiene sotto osservazione da due anni) è infatti a cicli, determinati dall'accumularsi di un numero sufficiente di soggetti non immunizzati e quindi suscettibili. Quando questo numero diventa abbastanza elevato da permettere la circolazione del virus, il contagio si espande finché non viene circoscritto dalle barriere immunitarie di coloro che sono stati vaccinati".



"È una questione di semplice modellistica basata sull'elevata capacità di infezione del virus da un lato e dallo stato immunitario della popolazione dall'altro. - precisa - La soglia di copertura del 95% è appunto il limite di equilibrio che impedisce la diffusione del virus".



"Dire che è normale che si generino epidemie di morbillo in cicli pluriennali è una sciocchezza. - conclude - Nessuna epidemia dovrebbe manifestarsi al raggiungimento delle soglie di copertura indicate dal piano nazionale. Quanto sta accadendo è dovuto all'abbassamento delle stesse. Non c'è che un modo per prevenirle, ed è vaccinarsi tutti".



Da osservare però che la maggior parte dei casi di morbillo sono stati segnalati in Piemonte, Lazio, Lombardia e Toscana, paradossalmente proprio tra quelle Regioni dove ci si vaccina di più.