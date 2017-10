Orlando incontra ministro Giustizia Palestina: al centro tutela diritti umani

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando riceve l'omologo palestinese Ali Abu Diak.

"Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha ricevuto oggi pomeriggio il suo omologo palestinese Ali Abu Diak, in visita in questi giorni a Roma. Nel corso del cordiale colloquio, il Guardasigilli ha ricordato l'intensa cooperazione fra i due ministeri che, grazie anche ai due memorandum sottoscritti nel 2012 e nel 2015, si articola in attività concrete di formazione e sostegno alla produzione legislativa nel settore dei diritti umani" viene scritto in un comunicato del Ministero della Giustizia.



Il dicastero rende noto in ultimo: "In questo senso, particolare attenzione è stata riservata al tema della tutela dei diritti umani dei detenuti e degli imputati minorenni, nonché alla lotta contro la violenza sulle donne. Orlando ha infine ribadito al ministro Ali Abu Diak il concreto sostegno dell'Italia allo sviluppo delle capacità palestinesi in tema di lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, grazie anche alla collaborazione avviata in quest'ultimo settore con il memorandum recentemente firmato dalla Procura Nazionale Antimafia con la Procura Generale palestinese."